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Строительство Крымского моста с начала работ профинансировано на 60% от суммы контракта

Экономика и бизнес
26 августа, 15:46 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 26, августа. /ТАСС

Возведение моста ведется в рамках программы развития региона без привлечения внебюджетного финансирования

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© Лев Федосеев/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Строительство Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, с начала работ профинансировано на 144 млрд рублей из 228 млрд запланированных по госконтракту средств. Об этом сообщила в субботу пресс-служба информационного центра "Крымский мост".

"С момента подписания государственного контракта в феврале 2015 года строительство профинансировано более чем на 144 млрд рублей (более 60% от суммы контракта)", - говорится в сообщении.

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С начала строительства моста прошло полтора года, работы развернуты на всех восьми морских и сухопутных участках. В информцентре добавили, что за полтора года ФКУ Упрдор "Тамань" (заказчик строительства моста) приняло выполненные работы на 94 млрд рублей. "Приняты выполненные работы на сумму более 94 млрд рублей (это и гашение аванса, и по факту выполнения строительно-монтажных работ)", - уточнили в пресс-службе.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 км. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

"Выполнение работ по основным конструктивам автомобильного и железнодорожного мостов составляет 55%, в том числе по основным конструктивам автодорожной части - более 74%, по основным конструктивам железнодорожной части - более 35%", - отметили в пресс-службе.

По данным информцентра, строительство моста ведут более 30 мостоотрядов, в среднем ежесуточно на стройке трудится около 6 тыс. человек. Основная кооперация стройки - это почти 220 предприятий со всей России. "Еще в обеспечение строительства опосредованно вовлечены несколько тысяч предприятий среднего и малого бизнеса", - добавили в пресс-службе.

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