Участники комитета "Россия - Донбасс" договорились о проведении экономического форума

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Участники Интеграционного комитета "Россия - Донбасс" в субботу на круглом столе в Донецке договорились о проведении осенью этого года экономического форума. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

"Донбасс обладает уникальным потенциалом, который нужно развивать, - отметил в приветственном слове координатор комитета, депутат Госдумы Андрей Козенко. - Мы с [главой ДНР] Александром Владимировичем [Захарченко] обсуждали, что необходимо осенью провести экономический форум, потому что те связи, которые есть между предприятиями, в которых нуждается и Донбасс, и Россия, должны развиваться".

Захарченко также поддержал идею проведения экономического форума. "В свете последних событий мы должны сделать так, чтобы весь мир увидел, что мы вместе и неразлучны", - подчеркнул он.

Интеграционный комитет "Россия - Донбасс" - постоянно действующая общественная структура, деятельность которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации. Учредительное заседание комитета состоялось 17 марта 2017 года в Ливадийском дворце в Крыму. Тогда в нем приняли участие главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Координатором интеграционного комитета выступает депутат Госдумы Андрей Козенко.