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Россия может снизить количество потенциально опасных угольных шахт до четырех

Экономика и бизнес
27 августа, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС

Всего экспертами был сформирован перечень из 20 шахт, которые имеют высокие показатели рисков возникновения аварий

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ТАСС, 27 августа. Количество потенциально опасных угольных шахт в России может сократиться с 20 до четырех после реализации комплекса мер, сообщил в интервью ТАСС замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

Он напомнил, что в прошлом году была создана комиссия из представителей федеральных органов власти, угольных компаний и научных организаций, которая оценила деятельность всех шахт. В частности, из 58 действующих угольных шахт на основе оценок профильных компаний и экспертов был сформирован перечень из 20 шахт, которые имеют высокие показатели рисков возникновения аварий.

"В соответствии с рекомендациями комиссии, компании представили свои предложения по повышению безопасности. В результате были выработаны мероприятия по каждой шахте на пятилетний срок. Мы надеемся, что Ростехнадзор организует эффективный мониторинг этих мероприятий. Если все намеченные меры будут выполнены, то в числе опасных останутся четыре шахты - остальные будут иметь среднюю степень рисков аварий", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что работа одной комиссии не может коренным образом изменить ситуацию с промышленной безопасностью в отрасли. "Нужны и принимаются системные меры по улучшению ситуации и правительством, и угольными компаниями", - отметил Яновский.

"В частности, правительством РФ была введена обязательная дегазация, чего раньше не было, что оказало существенное положительное влияние на безопасность. Угольные компании ежегодно вкладывают около 10 млрд рублей в решение проблем безопасности. В результате ситуация улучшается. Но я не могу сказать, что сделано уже все, что только можно - еще остаются вопросы, которые требуют научных исследований и на их основе совершенствования нормативной базы", - добавил замминистра.

Он также сообщил, что в этом году ожидается достаточно высокий рост инвестиций угольных компаний. "Если в 2016 году их вложения составили 73 млрд рублей, то в этом году мы ожидаем уже 110 млрд. При этом на повышение безопасности ведения горных работ угольные компании планируют затратить 54,5 млрд рублей с 2016 до 2020 года, то есть на 26,5% больше, чем за прошлую пятилетку", - подчеркнул Яновский.

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