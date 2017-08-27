Россия увеличит экспорт угля в 2017 году на 8%

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ТАСС, 27 августа. Экспорт российского угля в 2017 году вырастет на 8% к прошлому году и достигнет 185 млн т. Такой прогноз в интервью ТАСС озвучил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.
"В 2017 году мы также ожидаем роста экспорта угля на 8%, до - 185 млн т, в основном за счет стран АТР", - сказал он. По словам замминистра, роста экспорта удастся добиться повышением качества угля и гибкой ценовой политикой компаний.
При этом самыми перспективными для России направлениями Яновский назвал Индию, Южную Корею и Японию. Стабильными остаются поставки угля в Китай.
"Мы прогнозируем, что экспорт в страны АТР будут каждый год расти на 4-5 млн т в год. В этом плане у нас хорошие возможности, так как мы добываем более качественный уголь, чем наши конкуренты", - сказал Яновский.
Он также отметил, что объем поставок в западном направлении будет либо стабилен, либо станет сокращаться. "По восточному же [направлению] мы наблюдаем постоянный рост", - констатировал он.
Россия выйдет на рекордную добычу угля в этом году - 400 млн т, отметил Яновский. По отношению к 2016 году рост составит 4%.