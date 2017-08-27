ВЭБ протестирует пилотный блокчейн-проект для Росреестра на форуме в Казани

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) протестирует применение технологии блокчейн для Росреестра на форуме разработчиков (хакатоне) в Казани 27-29 августа. Об этом сообщила директор департамента развития блокчейн-технологий организации Анастасия Тюрина, открывая хакатон в рамках конференции "Блокчейн: новая нефть России".

ВЭБ весной этого года направил в Минэкономразвития пилотный проект по применению технологии блокчейн на базе Росреестра.

"Мы сейчас на пороге больших изменений, когда действительно со стороны федерального правительства есть заказ на внедрение блокчейна. Но мы не можем изменять систему целиком, мы начинаем с небольших фрагментов. И первый проект, в частности, проект для Росреестра мы уже привезли и здесь будем тестировать его и искать совместные решения", - сказала она.

Хакатон собрал 159 программистов из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Томска, Уфы, Челябинска, Кирова, Новосибирска, Тольятти, Истры, Геленджика, Самары, Барнаула и других городов. За 42 часа им предстоит создать проекты, исходя из условий кейсов: от идеи до работающего прототипа. Пять лучших проектов представят свою работу экспертному жюри, которое оценит не только технологическую, но и методологическую, а также правовую проработку предложений. Финалисты получат возможность представить свои проекты инвесторам.

По итогам сессии будет выбран лучший проект, который получит $5 тыс. и возможность реализовать конечный продукт совместно с экспертами партнера конкурса - банка "Ак Барс". Также будут номинированы проекты от партнеров мероприятия: ГК "Внешэкономбанк" - четыре кейса по $5 тыс., ГК "Инвэнт" приз в 200 тыс. рублей.

Министерство информатизации и связи Татарстана наградит победителя в номинации "Использование блокчейна в государственном управлении" - призом в 100 тыс. рублей. Для победы в этой номинации необходимо успешно выполнить один из трех кейсов, среди которых "Паспорт гражданина и загранпаспорт на блокчейне", "Трудовая книжка на блокчейне", "Регистрация имущественных прав, кадастровый учет недвижимости на блокчейне".

О конференции

Конференция "Блокчейн: новая нефть России" проходит в Иннополисе (Татарстан) 27-29 августа. На ней руководители высокотехнологичных компаний, представителей органов государственной власти и разработчиков обсудят актуальные проблемы блокчейн-технологии в мире, варианты развития бизнес сценариев в этой сфере, возможность структурных изменений в законодательстве.

Согласно данным открытых источников, технология блокчейн является структурированной базой данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и доступа к информации, которая не позволяет красть данные и заниматься мошенничеством. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе bitcoin.