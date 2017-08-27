Эксперты ОНФ предлагают создать экологическую криптовалюту

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены разработать предложения по созданию экологической криптовалюты. Об этом сообщил ТАСС координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.
В пресс-службе ОНФ уточнили, что источником эмиссии криптовалюты является ее "добывание" компьютерами, на которые установлены специальные приложения. При этом для "добывания" криптовалюты в настоящее время компьютеры используют значительное количество электроэнергии, в основном полученной за счет сжигания углеводородов, что наносит вред окружающей среде.
"Мы предлагаем создать новую криптовалюту, которая будет обеспечена "зелеными" технологиями. То есть такую криптовалюту, которая будут "добывать" компьютеры, использующие в этот момент электроэнергию, полученную исключительно из возобновляемых источников", - сказал Миронов по итогам дискуссии с участниками молодежного форума "Таврида", который проходит в Крыму.
По его словам, такая криптовалюта могла бы стать отечественным конкурентом биткоина и одновременно могла бы подхлестнуть развитие "зеленой энергетики" не только в России, но и в мире.
"За криптовалютой, которая обеспечена экологическими технологиями, - будущее", - подчеркнул Миронов.
С 26 по 31 августа ОНФ проводит на "Тавриде" смену для молодых журналистов. В работе смены принимают участие более 300 человек.