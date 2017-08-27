Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 200 предпринимателей Удмуртии прошли обучение на форуме в Ижевске

Экономика и бизнес
27 августа, 14:04 UTC+3 ТАСС

Предпринимателей обучали маркетингу и эффективности бизнеса, постановке задач, планированию и оптимизации бизнес-процессов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 августа. Первый образовательный форум для предпринимателей "Бизнес-завод 2.0" завершился в Ижевске, сообщила в воскресенье пресс-служба Университета компетенций Удмуртии.

"Более 200 предпринимателей Удмуртии в очном формате получили знания от ведущих практиков и экспертов. Проект стал первым этапом в реализации соглашения между правительством Удмуртии и университетом "Синергия" по обучению бизнес-сообщества региона", - говорится в сообщении пресс-службы.

Форум проводился с 25 августа. Предпринимателей обучали маркетингу и эффективности бизнеса, постановке задач, планированию и оптимизации бизнес-процессов. Также участники программы ежедневно работали над внедрением полученных знаний в собственные проекты.

"Приятно видеть рабочий настрой предпринимателей, их живое участие в форуме, желание развиваться и двигаться дальше. Мы обязательно продолжим инвестировать в обучение наших бизнесменов, чтобы помочь им овладеть передовыми навыками и улучшить экономические показатели своих предприятий", - подвел итоги форума советник врио главы Удмуртии по экономике Александр Свинин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
2
Автомобиль сбил женщину с ребенком на северо-востоке Москвы
3
Начался первый этап морской операции по установке железнодорожной арки Крымского моста
4
Неисправность в севшем на мель теплоходе "Илья Муромец" устранена
5
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
6
Гаджиев: Макгрегор как боксер-новичок показал больше, чем многие соперники Мэйуэзера
7
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 16
Темы дня
Новости партнеров
Реклама