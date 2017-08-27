Более 200 предпринимателей Удмуртии прошли обучение на форуме в Ижевске

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ТАСС, 27 августа. Первый образовательный форум для предпринимателей "Бизнес-завод 2.0" завершился в Ижевске, сообщила в воскресенье пресс-служба Университета компетенций Удмуртии.
"Более 200 предпринимателей Удмуртии в очном формате получили знания от ведущих практиков и экспертов. Проект стал первым этапом в реализации соглашения между правительством Удмуртии и университетом "Синергия" по обучению бизнес-сообщества региона", - говорится в сообщении пресс-службы.
Форум проводился с 25 августа. Предпринимателей обучали маркетингу и эффективности бизнеса, постановке задач, планированию и оптимизации бизнес-процессов. Также участники программы ежедневно работали над внедрением полученных знаний в собственные проекты.
"Приятно видеть рабочий настрой предпринимателей, их живое участие в форуме, желание развиваться и двигаться дальше. Мы обязательно продолжим инвестировать в обучение наших бизнесменов, чтобы помочь им овладеть передовыми навыками и улучшить экономические показатели своих предприятий", - подвел итоги форума советник врио главы Удмуртии по экономике Александр Свинин.