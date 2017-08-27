Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Египта обсудил с главой "Росатома" финальные контракты по АЭС в Эд-Дабаа

Экономика и бизнес
27 августа, 15:23 UTC+3 КАИР КАИР 27, августа. /ТАСС

Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что возведение электростанции станет "новым символом дружбы и сотрудничества" между странами

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 27 августа. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев обсудили в воскресенье в Каире окончательные контракты по строительству АЭС в Эд-Дабаа. Об этом сообщил официальный представитель египетского руководителя Аля Юсеф.

По его словам, российский представитель заверил ас-Сиси в стремлении "как можно скорей приступить к реализации проекта", которому в корпорации "придают большое значение". В свою очередь президент Египта отметил, что возведение электростанции станет "новым символом дружбы и сотрудничества" между двумя странами, принимая во внимание тот факт, что "российская компания имеет большой опыт и международную репутацию в этой области". Он также подчеркнул заинтересованность Египта в том, чтобы приступить к строительству в ближайшее время.

Российско-египетское межправительственное соглашение о сооружении первой в стране атомной электростанции общей стоимостью $30 млрд в составе четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый было подписано в 2015 году. Тогда же стороны заключили соглашение о предоставлении Египту государственного экспортного кредита объемом $25 млрд на возведение АЭС, который покроет 85% работ. Оставшиеся расходы египетская сторона должна взять на себя за счет привлечения частных инвесторов. Проект планируется реализовать за 12 лет.

Выплаты Египтом по кредиту, предоставляемому под 3% годовых, начнутся в октябре 2029 года. Атомная электростанция будет возведена на северном побережье страны в 3,5 км от Средиземного моря (на участке от 149 км до 164 км трассы в районе города Эль-Аламейн). Коммерческий контракт включает в себя пакет из четырех договоров: по проектированию и производству энергоблоков; по технической поддержке и подготовке кадров; на поставку ядерного топлива; по утилизации отработанного сырья, в том числе строительству резервуаров.

В настоящее время завершается законодательная проверка египетской стороной парафированных контрактов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сиси, Абдель Фаттах, ас-
Страны
Египет Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
2
Мужчина и ребенок погибли в аварии в Саратовской области
3
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 16
4
Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
5
"Воентелеком" предлагает использовать "Тигр-УС" для всех родов и видов ВС РФ
6
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
7
Садулаеву вернули украденный паспорт, борец вернется в Россию через несколько дней
Темы дня
Новости партнеров
Реклама