Президент Египта обсудил с главой "Росатома" финальные контракты по АЭС в Эд-Дабаа

КАИР, 27 августа. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев обсудили в воскресенье в Каире окончательные контракты по строительству АЭС в Эд-Дабаа. Об этом сообщил официальный представитель египетского руководителя Аля Юсеф.

По его словам, российский представитель заверил ас-Сиси в стремлении "как можно скорей приступить к реализации проекта", которому в корпорации "придают большое значение". В свою очередь президент Египта отметил, что возведение электростанции станет "новым символом дружбы и сотрудничества" между двумя странами, принимая во внимание тот факт, что "российская компания имеет большой опыт и международную репутацию в этой области". Он также подчеркнул заинтересованность Египта в том, чтобы приступить к строительству в ближайшее время.

Российско-египетское межправительственное соглашение о сооружении первой в стране атомной электростанции общей стоимостью $30 млрд в составе четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый было подписано в 2015 году. Тогда же стороны заключили соглашение о предоставлении Египту государственного экспортного кредита объемом $25 млрд на возведение АЭС, который покроет 85% работ. Оставшиеся расходы египетская сторона должна взять на себя за счет привлечения частных инвесторов. Проект планируется реализовать за 12 лет.

Выплаты Египтом по кредиту, предоставляемому под 3% годовых, начнутся в октябре 2029 года. Атомная электростанция будет возведена на северном побережье страны в 3,5 км от Средиземного моря (на участке от 149 км до 164 км трассы в районе города Эль-Аламейн). Коммерческий контракт включает в себя пакет из четырех договоров: по проектированию и производству энергоблоков; по технической поддержке и подготовке кадров; на поставку ядерного топлива; по утилизации отработанного сырья, в том числе строительству резервуаров.

В настоящее время завершается законодательная проверка египетской стороной парафированных контрактов.