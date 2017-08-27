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Трутнев: власти поддержат развитие портового хозяйства в ДФО для туристов

Экономика и бизнес
27 августа, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС

По словам полномочного представителя президента на Дальнем Востоке, сейчас портовые мощности в регионе используются большей частью для перевалки угля и леса

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Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Власти будут поддерживать инвесторов, которые займутся развитием портовой инфраструктуры для круизных судов на Дальнем Востоке. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

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"Мы не будем все это делать (развивать портовые мощности для привлечения туристов) за государственный счет, это неправильно, неэффективно и денег таких у нас нет. Мы будем предоставлять максимальные преференции инвесторам и поддерживать их", - сказал Трутнев.

Он пояснил, что сейчас на Дальнем Востоке портовые мощности используются большей частью для перевалки угля, леса, начали развивать рыбопереработку. Однако в регионе почти нет удобных портов, которые могли бы принимать туристов.

"Для туристического бизнеса нужно, чтобы теплоход мог подойти прямо к причальной стенке, где современный красивый вокзал, рядом - набережная, где можно погулять, составлены туристические маршруты, по которым расположены хорошие гостиницы", - пояснил полпред президента.

Он заявил, что нужно наводить порядок с землями, выделенными компаниями под строительство портов, "перешерстить все обязательства по прибрежным участкам земли". По словам Трутнева, сейчас территории распределены между компаниями, которые ничего не строят.

"Они ждут, когда участки можно будет продать. Так нельзя. Если они не выполняют свои обязательства, - земли надо изъять", - считает он.

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