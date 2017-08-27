Участники форсайт-кэмпа под Ивановом представили проекты развития легкой промышленности

ТАСС, 27 августа. Участники интеллектуального лагеря (форсайт-кэмпа), который впервые проходил с 22 по 27 августа в городе Плес Ивановской области при поддержке "Агентства стратегических инициатив" (АСИ), подготовили 15 проектов по развитию легкой промышленности, которые будут включены в дорожную карту рынка FashionNet в рамках Национальной технологической инициативы. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе АСИ.

"15 проектов, посвященных производству одежды и аксессуаров по индивидуальному заказу, созданию новых декоративных тканей, внедрению информационных технологий в индустрию моды, а также исследованию и разработке текстильных материалов и развитию сырьевой базы для легкой промышленности были одобрены экспертами по итогам форсайт-кэмпа, прошедшего в Плесе", - сказали в пресс службе.

Среди проектов, в частности, был представлен бизнес-инкубатор, который планируется открыть в городе Иваново. Он будет включать в себя производственный цех по пошиву одежды, магазин готовой продукции и образовательные аудитории.

Данный проект получил поддержку регионального правительства, как стратегически важный для развития экономики Ивановской области - региона, где более 30% предприятий входят в отрасль легкой промышленности, что является рекордным для страны показателем.

По мнению директора департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александра Лодышкина, данный бизнес-инкубатор поможет, в первую очередь, начинающим дизайнерам в создании одежды и аксессуаров, которые смогут реализовать там свои идеи, а также получить навыки и знания от ведущих экспертов рынка.

По его словам, региональные власти, в качестве поддержки, компенсируют предпринимателям затраты на аренду мест в бизнес-инкубаторе и выделят субсидии на образовательные программы для молодых дизайнеров. Открытие запланировано на 2018 год.

Кроме того, участники мероприятия представили еще ряд проектов, разработанных в ходе совместного обсуждения на мероприятии: по созданию базы данных в интернете, собирающей информацию об особенностях строения фигуры человека, которая поможет дизайнерам в разработке выкроек для одежды, проект по интеграции в предметы гардероба электронных чипов, с помощью которых можно будет взаимодействовать со смартфонами и другие.

В экспертный совет по проектам вошли представители крупных текстильных предприятий региона и России, таких как "Фаберлик", "Шуйские ситцы" и "Протекс", а также члены правительства Ивановской области и Российской венчурной компании.

О "форсайт-навигации" и "форсайт-флоте"

Как сообщалось ранее, 22 августа в Плесе впервые открылся форсайт-кэмп, посвященный развитию легкой промышленности. Агентство стратегических инициатив ежегодно проводит мероприятия формата "форсайт-флот" и "форсайт-навигация" в различных регионах страны, где команды специалистов обсуждают приоритетные проекты социально-экономического развития территорий. "Форсайт-флот" традиционно проводится на теплоходах, а "форсайт-навигация" не имеет таких строгих требований к площадке и проходит в виде интеллектуального лагеря - "форсайт-кэмпа".

В 2017 году Агентство стратегических инициатив определило 11 регионов, где пройдут такие мероприятия - ими стали Якутия, Санкт - Петербург, Томская, Калининградская, Московская, Ивановская, Иркутская и Тамбовская области, а также Ставропольский и Хабаровский края и Республика Татарстан.

В ходе мероприятий более 2,5 тыс. предпринимателей, представителей научного сообщества, госслужащих и общественников станут участниками проектирования общественно значимых стратегий развития регионов.

В этом году уже состоялись шесть форсайт-сессий - в Якутске, Санкт-Петербурге, Москве, Тамбовской и Ивановской области и Хабаровском крае.

За 5 лет проведения подобных мероприятий участники сформировали 155 проектов и проектных команд. Многие из проектов получили успешное развитие на региональном и федеральном уровнях, стали частью государственной и международной повестки в экономике, образовании, государственном управлении.

FashionNet, НТИ и АСИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

В послании Федеральному собранию в декабре 2014 года президент России Владимир Путин обозначил Национальную технологическую инициативу одним из приоритетов государственной политики.

Среди приоритетных направлений НТИ выделяют следующие рынки: EnergyNet (распределенная энергетика от "персонального производства" до "умных сетей", "умного города"); FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды); SafeNet (новые персональные системы безопасности); HealthNet (персональная медицина); AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов); MariNet (распределенные системы морского транспорта без экипажа); AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя); FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты); NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики).

В конце 2016 года заместитель директора направления "Молодые профессионалы" АСИ и руководитель группы по реализации НТИ Евгений Ковнир сообщил ТАСС, что к названным направлениям добавились высокотехнологичные рынки FashionNet (индустрии моды и легкой промышленности) и MediaNet (высокотехнологичные формы и способы потребления контента человеком), которые, по его словам, могут стать приоритетными направлениями НТИ.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) - некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России и развитию профессиональных кадров.