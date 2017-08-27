Минэкономразвития Украины прогнозирует инфляцию в 2017 году на уровне 11,2%

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Темп инфляции на Украине превышает озвученные ранее официальные прогнозы, а ее уровень по итогам 2017 года может составить 11,2%. Об этом в воскресенье заявил первый вице-премьер-министр страны, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Когда мы говорим об инфляции декабрь к декабрю, то я думаю, что это будет в районе 11,2%", - сказал он в интервью Первому национальному телеканалу, добавив, что этот результат будет "в пределах погрешности".

По мнению министра, рост ВВП в 2017 году составит до 2%. Прогноз на 2018 год составляет 3%.

В Национальном банке Украины в первой половине августа сообщали, что во втором полугодии инфляция в стране может ускориться, и это в целом ухудшит прогноз роста цен. Текущий прогноз инфляции регулятор обозначил на уровне 9,1% в 2017 году.