Власти Колымы на ВЭФ 2017 представят два проекта в сфере развития туризма

МАГАДАН, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Магаданской области на ВЭФ 2017 представит два проекта в сфере развития туризма. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра культуры и туризма региона Вероника Чернова.

"Первый из них - инфестпроект модернизации санатория "Талая", который планируют превратить в современный туристско-рекреационный курорт. Второй - строительство всесезонного спортивно-туристического комплекса "Солнечный. Магадан", направленного на развитие спортивной горнолыжной и туристической инфраструктуры Магаданской области", - сказала Чернова.

По ее словам, строительство комплекса "Солнечный. Магадан" оценивается в 2,687 млрд руб. В рамках проекта появятся горнолыжный центр, сноупарк, лыжный стадион, несколько гостиниц и ресторанов, спортивный комплекс с тренажерными залами, оздоровительным центром, бассейном, катком, боулингом.

Концепция проекта модернизации санатория "Талая" предусматривает создание четырех современных спальных корпусов, рассчитанных на 500 человек и реконструкцию всей коммунальной инфраструктуры санатория. На территории санатория также планируется строительство досугово- развлекательных объектов: аквапарка, банного комплекса, теннисного корта и ресторанного комплекса. Общая стоимость проекта оценивается в 4,1 млрд руб.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн руб. На форуме было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн руб.

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