NYT: главой Uber станет руководитель Expedia Дара Хосровшахи

Дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в московском регионеМосква 28 августа, 6:08
NYT: главой Uber станет руководитель Expedia Дара ХосровшахиЭкономика и бизнес 28 августа, 5:58
"Известия": в кабмин направлен законопроект, разрешающий рубку горелого леса на БайкалеОбщество 28 августа, 5:42
Российский теннисист Южный покинул топ-100 рейтинга ATPСпорт 28 августа, 5:12
"Известия": РФ поднимет на Генассамблее ООН вопрос о поведении в киберпространствеПолитика 28 августа, 4:27
Ротенберг: победа Оруджева и Исаакяна является шагом на пути создания прототипа LMP1Спорт 28 августа, 4:22
Более 230 человек пострадали из-за облака газа на пляже ВеликобританииПроисшествия 28 августа, 4:02
AP: Трамп хочет вернуть полиции доступ к армейской техникеМеждународная панорама 28 августа, 3:51
"Ъ": директор ФСВТС надеется на позитивный итог в переговорах о поставке Турции С-400Армия и ОПК 28 августа, 3:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Руководитель одной из крупнейших туристических компаний Expedia Дара Хосровшахи станет генеральным директором онлайн-сервиса Uber вместо Трэвиса Каланика. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с исходом совещания руководства Uber в эти выходные.
Совещание завершилось в воскресенье вечером, поражение в борьбе за пост потерпели Джеффри Иммелт из компании General Electric и Маргарет Уитмен из Hewlett-Packard.
В середине июня Каланик ушел в отпуск на неопределенный срок после череды скандалов, связанных с компанией, и личной трагедии (погибла его мать). В дальнейшем появились сообщения о том, что причиной ухода специалиста стало требование его отставки со стороны пяти крупных инвесторов.
Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.