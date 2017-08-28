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NYT: главой Uber станет руководитель Expedia Дара Хосровшахи

Экономика и бизнес
28 августа, 5:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, августа. /ТАСС

Поражение в борьбе за пост потерпели Джеффри Иммелт из компании General Electric и Маргарет Уитмен из Hewlett-Packard

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Дара Хосровшахи

© AP Photo/Paul Sakuma

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Руководитель одной из крупнейших туристических компаний Expedia Дара Хосровшахи станет генеральным директором онлайн-сервиса Uber вместо Трэвиса Каланика. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с исходом совещания руководства Uber в эти выходные.

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Совещание завершилось в воскресенье вечером, поражение в борьбе за пост потерпели Джеффри Иммелт из компании General Electric и Маргарет Уитмен из Hewlett-Packard.

В середине июня Каланик ушел в отпуск на неопределенный срок после череды скандалов, связанных с компанией, и личной трагедии (погибла его мать). В дальнейшем появились сообщения о том, что причиной ухода специалиста стало требование его отставки со стороны пяти крупных инвесторов.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

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