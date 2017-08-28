Курс евро превысил 70 руб. впервые с 16 августа

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 14 коп. по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки 70,04 руб. впервые с 16 августа 2017 г., свидетельствуют данные торгов. Курс доллара по состоянию на 10:04 мск вырос на 8 коп. и составил 58,65 руб.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1980,18 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,4% и достиг отметки в 1064,63 пункта.