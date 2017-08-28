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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Белая Дача" откроет завод по производству картофеля фри в Липецке в январе 2018 года, строительство закончится в декабре. Об этом в интервью сообщил ТАСС основатель "Белой Дачи" Виктор Семенов.
"Проект активно развивается. Все идет по графику - в декабре мы планируем закончить строительство, в январе 2018 года будет открытие", - заявил он.
Семенов отметил, что компания планирует полностью импортозаместить картофель фри к концу 2018 года. "Постепенно наращивая производство, уже сможем думать об экспорте", - добавил основатель компании.
Ранее "Белая Дача" подписала десятилетний контракт с McDonald's о поставках картофеля фри.
Группа компаний "Белая дача" объединяет несколько направлений бизнеса: выращивание и переработку овощной и салатной продукции, девелопмент и строительство коммерческой недвижимости. "Белая дача" является поставщиком свежей салатной продукции ресторанов McDonald's, KFC и Burger King на территории России.