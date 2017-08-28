Минфин планирует использовать нанометки для маркировки драгоценных камней

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минфин России планирует в будущем использовать технологию нанесения нанометок на драгоценные камни для того, чтобы отличать натуральные камни от "синтетики", сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Разработана технология и уже применяется в ряде государств - [технология] нанометок, которые наносятся на камни. Метки настолько маленькие, что не влияют на потребительские свойства камня, их невозможно так [увидеть без специального оборудования], но они читаются машинами. И это то, к чему мы должны прийти", - сказал замминистра.

По его словам, особенно актуальны нанометки для бриллиантов, "в связи с тем, что идет борьба с так называемыми кровавыми бриллиантами, которые привозятся из Африки".

"Стоит задача перед всей отраслью - эффективно отделять на уровне потребителя натуральные камни от "синтетики". "Синтетика" улучшается в своих с характеристиках, и поэтому на глаз и даже с использованием несложных аппаратов уже практически невозможно отличить синтетику от натуральных камней", - отметил Моисеев.

Он подчеркнул, что нанометки - дорогостоящая технология, которая потребует больших инвестиций как от самого рынка драгоценных камней, так и от контролеров, поэтому Минфин планирует идти к ней поэтапно.

"На первом этапе мы ограничимся нанесением [маркировки] на сопроводительные бирочки", - сказал замминистра. Процесс сканирования информации на бирках ювелирных изделий Минфин планирует продемонстрировать на Московским финансовом форуме 8 сентября, где также презентует свои предложения по маркировке драгоценных металлов и камней.