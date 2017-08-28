Собянин: на Москву приходится 20% высокотехнологичного экспорта страны

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Объем высокотехнологичного экспорта со стороны Москвы занимает до 20% от всего индустриального рынка страны. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в интервью "Газете.Ru", отвечая на вопрос о влиянии столицы на индустриальный рынок страны.

"К примеру, [город] создает 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране, потребляет продукцию на 2,3 триллиона рублей. С другой стороны, это не означает, что мы только потребляем. В Москве сосредоточено 18% обрабатывающей промышленности страны, при том, что у нас всего 7% населения страны находится. На столицу приходится 20% высокотехнологичного экспорта", - сказал мэр.

По его словам, такая агломерация (компактное скопление населенных пунктов - прим.) внутри себя является еще и драйвером для местного населения, которое здесь живет. Услуги, торговля, финансы и креативный класс развивается в Москве такими темпами, которых нет ни в одном городе мира.

"Мы, может быть, отстаем по количественным показателям от развитых европейских городов, но по динамике точно их догоняем", - сказал мэр.