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Собянин: на Москву приходится 20% высокотехнологичного экспорта страны

Экономика и бизнес
28 августа, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Мэр Москвы отметил, что российская столица догоняет по динамике развитые европейские города

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Объем высокотехнологичного экспорта со стороны Москвы занимает до 20% от всего индустриального рынка страны. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в интервью "Газете.Ru", отвечая на вопрос о влиянии столицы на индустриальный рынок страны.

"К примеру, [город] создает 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране, потребляет продукцию на 2,3 триллиона рублей. С другой стороны, это не означает, что мы только потребляем. В Москве сосредоточено 18% обрабатывающей промышленности страны, при том, что у нас всего 7% населения страны находится. На столицу приходится 20% высокотехнологичного экспорта", - сказал мэр.

По его словам, такая агломерация (компактное скопление населенных пунктов - прим.) внутри себя является еще и драйвером для местного населения, которое здесь живет. Услуги, торговля, финансы и креативный класс развивается в Москве такими темпами, которых нет ни в одном городе мира.

"Мы, может быть, отстаем по количественным показателям от развитых европейских городов, но по динамике точно их догоняем", - сказал мэр.

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