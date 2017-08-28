Минсельхоз пока не видит необходимости в проведении молочных интервенций

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ пока не видит необходимости в проведении молочных интервенций, ситуация на рынке молока стабильна.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Все верно, нет, - сказали в пресс-службе Минсельхоза, отвечая на вопрос, есть ли сейчас необходимость проводить молочные интервенции. - Ситуация на рынке молока стабильная. Минсельхоз ведет мониторинг ценовой ситуации и в случае необходимости будет готов запустить механизм интервенций на рынке молока и молочной продукции".

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявлял, что министерство может провести молочные интервенции в июле-августе, но окончательное решение о проведении интервенций будет принято исходя из ситуации на рынке.