Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев утвердил правила контроля выполнения программы "Цифровая экономика"

Экономика и бизнес
28 августа, 14:42 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 28, августа. /ТАСС

Глава правительства отметил, что реализации программы "исключительно важна для того, чтобы наша страна была современной и имела достаточный потенциал развития"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила контроля реализации программы "Цифровая экономика".

Смотрите также

Умные люди, умные города: что надо знать о программе развития цифровой экономики

"Сегодня я подписал постановление, которым утверждаются функциональные структуры системы управления, правила разработки и мониторинга, контроля выполнения этой программы ["Цифровая экономика"]", - сообщил он на совещании с вице-премьерами.

"Так что все инструменты определены, - констатировал он. - Прошу всех, кто отвечает за соответствующие направления работы, сконцентрироваться на реализации этой программы, поскольку она исключительно важна для того, чтобы наша страна была современной и имела достаточный потенциал развития".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия может стать первой страной, где появится сверхскоростной поезд Hyperloop
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
Объединение ВВС и ПВО на юге РФ приведено в полную боевую готовность
4
Порошенко является владельцем 76 компаний на Украине
5
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
6
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
7
Под Волгоградом испытали комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама