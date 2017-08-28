Медведев утвердил правила контроля выполнения программы "Цифровая экономика"

ГОРКИ, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила контроля реализации программы "Цифровая экономика".

"Сегодня я подписал постановление, которым утверждаются функциональные структуры системы управления, правила разработки и мониторинга, контроля выполнения этой программы ["Цифровая экономика"]", - сообщил он на совещании с вице-премьерами.

"Так что все инструменты определены, - констатировал он. - Прошу всех, кто отвечает за соответствующие направления работы, сконцентрироваться на реализации этой программы, поскольку она исключительно важна для того, чтобы наша страна была современной и имела достаточный потенциал развития".