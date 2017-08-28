Мельче, но слаще: российские виноградари ждут хороший урожай вопреки капризам погоды

ТАСС, 28 августа. Виноградари Кубани, Крыма и Дагестана - регионов-лидеров по производству винограда в России - рассчитывают собрать урожай не меньше, чем в прошлом году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, с которыми хозяйствам пришлось столкнуться весной и в начале лета.

В этом году, по данным агропромышленных предприятий и ученых, на продуктивность виноградников на Юге России и на Кавказе повлияли весенние заморозки, летняя жара, а в ряде случаев поля повредили град и сели.

Сейчас сбор винограда в полном разгаре. Специалисты отрасли говорят, что ягода в этом году из-за погодных капризов будет более мелкой, зато слаще, чем раньше.

Оптимистичный прогноз

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, который занимает первое место в РФ по количеству выращиваемого винограда, отмечает, что в 2016 году в регионе был собран рекордный урожай - 237 тыс. тонн (46% от всего собранного в РФ винограда). Из них менее 20 тыс. тонн - это столовый виноград, остальное - технический, который используется в виноделии.

Средняя урожайность по краю годом ранее составила 107 центнеров с гектара.

Руководитель профильного подразделения Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия (Краснодар) Валерий Петров рассказал ТАСС, что в этом году специалисты ожидают урожай, близкий к объемам прошлого года "или немножко меньше".

"Не думаю, что будет большое снижение - процентов 10-15. Если смотреть в динамике по годам - это нормально. Прошлый год был рекордным. Зимовка была хорошая. Летние условия были благоприятными. Этот год, 2016 - 2017-й, почти такой же", - сказал он.

Примерно такая же ситуация в Республике Крым. В региональном министерстве сельского хозяйства ТАСС сообщили, что валовой сбор винограда в 2017 году планируется на уровне 2016 года, когда было собрано 56,3 тыс. тонн ягод при средней урожайности 35,4 центнера с гектара. Порядка 90% винограда, выращиваемого в республике, - это технические сорта.

Дагестан идет на новый рекорд

В Дагестане, который идет на втором месте в России по объемам выращивания винограда, надеются, что побьют прошлогодний рекорд. В 2016 году в регионе собрали рекордный за последние 31 год урожай - около 150 тыс. тонн. В этом году, отмечают в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия, планируется собрать 155 тыс. тонн винограда. В структуре валового сбора винограда 65% приходится на технические сорта, 35% - на столовые.

В республике отмечают, что увеличить урожайность винограда удается за счет агротехнических мер, обеспечения защиты урожая от болезней и вредителей и благоприятных погодных условий, в частности, мягкой зимы.

Опрошенные ТАСС представители виноградарских хозяйств также полагают, что урожай 2017 года будет близок к прошлогоднему. Например, в агрофирме "Золотая Балка" сообщили, что урожай этого года по объемам будет примерно равен показателям 2016 года, то есть ожидается собрать порядка 4,2 тыс. тонн. При этом пока рано говорить о качестве и особенностях винограда этого года.

Весенние заморозки

Эксперты Кубани и Крыма отмечают, что погода в сезоне 2016 - 2017 годов преподнесла немало сюрпризов виноградарям. По мнению Петрова, зима для винограда была благоприятной. При этом нетипичное снижение температуры весной негативно повлияло на урожай - задержалось развитие плодов, и в некоторых случаях заметно снизилась масса гроздьев.

Лучше всего похолодание перенесли отечественные сорта. Сильнее всего пострадали западноевропейские и гибридные, у которых раньше начинаются процессы созревания. Причем столовые сорта винограда более чувствительны к заморозкам, чем технические - те, которые потом используют для виноделия.

"Теплая погода в апреле, спровоцировавшая раннее начало вегетации, сменилась резким похолоданием и даже снегопадом. Виноградники "Массандры", к примеру, весенние заморозки не задели, но остальным виноградарским хозяйствам досталось - ... произошло подмерзание почек", - рассказала ТАСС Янина Павленко, председатель совета Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма и гендиректор компании "Массандра" - крупнейшего в РФ предприятия по выращиванию винограда и производству виноградных вин.

Представители некоторых виноградников также отмечают, что из-за заморозков пришлось на срок от нескольких дней до двух недель сдвинуть сроки сбора урожая. В частности, об этом заявили в севастопольской "Золотой Балке" и кубанской агрофирме "Южная" (один из крупнейших в РФ собственников виноградников).

Летнее ненастье

Директор "Фанагория-Агро" (входит в структуру винодельческого комплекса "Фанагория", одного из крупнейших в России) Владимир Спасибенко отмечает, что расположенные на Кубани виноградники его компании в этом году пострадали от града. Правда, основной удар пришелся на участки со столовыми сортами винограда, а растущий неподалеку виноград для премиальных вин остался цел.

Непогода задела и крымские виноградники. "В июне, в период массового цветения винограда установилась дождливая погода. Это негативно отразилось на опылении. В июле в некоторых хозяйствах часть урожая повредил град", - уточнила глава ассоциации крымских виноградарей Павленко.

При этом для самой "Массандры", по ее словам, наиболее сложным месяцем стал август - 18-го числа сошедший в районе города Судак сель повредил виноградники двух филиалов компании.

"Точные данные мы узнаем после более детального обследования, но, по оперативной информации нашей агрослужбы, сель повредил 80 гектаров виноградников в филиале "Судак", а град - порядка 90 гектаров филиала "Морской" [всего в хозяйстве около 4 тыс. га виноградников]. Очень надеемся, что на этом испытания закончатся, мы без форс-мажоров соберем урожай", - сказала собеседница агентства.

Жара и засуха

Виноградари отмечают, что на урожае может сказаться и засуха. "Но последние прогнозы говорят о том, что дожди должны пойти, а значит, это тоже не должно серьезно повлиять [на урожай] - не пройдена еще критическая точка", - отметил Спасибенко, рассказывая об условиях в Краснодарском крае.

Между тем агроном агрофирмы "Южная" Максим Грюнер отметил, что на урожае этой компании засуха скажется серьезнее - ее виноградники находятся на Таманском полуострове на Кубани, где этим летом осадков практически не было.

Такого же мнения придерживается и Павленко. "В августе в Крыму установилась аномально жаркая погода - виноград реагирует ожогами на гроздьях, сморщиванием ягод. На качество вина это хоть и не повлияет, но на валовый сбор - да", - сказала она.

Сотрудник Северо-Кавказского федерального научного центра Валерий Петров считает, что установившаяся в начале августа на юге России жара принесет для виноградников и свои бонусы. "Жара, наоборот, хороша для накопления сахара. <…> Будет способствовать проявлению генетических особенностей сорта", - добавил Петров, отметив, что благодаря этому ягоды винограда столовых сортов будут более сладкими и яркими.

Обновление и уход

Однако не все зависит от погодных условий, говорят специалисты. Немалую роль играет и грамотный уход за виноградниками. Павленко, рассказывая о ситуации в Крыму, отмечает, что от внешних факторов больше всего страдают ослабленные, старые виноградники. А сейчас на полуострове таких "более, чем достаточно" - 46% виноградников старше 25 лет.

В последние годы новые виноградники в Крыму закладываются, однако те лозы, что были посажены в 2015-2016 годах, после воссоединения Крыма с Россией, начнут плодоносить только к 2020 году, а значит, на урожайности в ближайшие годы не скажутся.

Дагестанские власти в развитии виноградарства делают ставку как раз на омоложение плантаций. "Начиная с 2013 года в республике ежегодно закладывается почти по 2 тыс. га новых виноградников. Для обеспечения виноградарей собственным виноградным посадочным материалом выращены около 2 млн. штук сертифицированных саженцев требуемого сортового состава и доступного ценового сегмента", - сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

Специалисты компании "Абрау-Дюрсо" (один из лидеров рынка игристых вин РФ) в этом году первыми на Кубани начали использовать систему капельного орошения на больших площадях.

"Вода из скважин на территории виноградников подается через сеть трубочек к каждой лозе. Система управляется с помощью компьютера. В этом году мы оснастили ею часть виноградников, планируем распространение технологии на все 600 га, которые у нас есть", - сообщила ТАСС представитель Русского винного дома "Абрау-Дюрсо".

Собеседница также рассказала, что в этом году в компании ожидают высокого качества урожая. "По объему планируем собрать столько же, как и в прошлом году", - добавила она. Кроме того, эксперты отмечают: на урожае всегда отражается предыдущий год. Если лето 2016 года было сухим и жарким, а урожай - высоким, то растения не смогли накопить тот ресурс, который позволил бы повысить их продуктивность в этом сезоне.

Ягода меньше, но лучше

Большинство специалистов отмечает, что, если условия 2017 года и скажутся негативно на количестве собранного винограда, то точно не ухудшат его качества. Например, директор по развитию молодого крымского предприятия Alma Valley Алексей Сапсай считает, что урожай 2017 года станет одним из лучших за последние пять лет.

"Нас затронули только незначительные весенние заморозки. На некоторых сортах, таких как сира, мерло, за счет этого урожайность будет ниже, что, впрочем, только в плюс для качества вина. В целом же прохладная весна, обилие осадков сдвинули цикл развития винограда, что приведет к более позднему созреванию, в более прохладный период. Такая картина тоже как нельзя благоприятно скажется на качестве вин в этом году", - отметил он.

Специалист научного центра садоводства, виноградарства, виноделия Петров также считает, что виноград 2017 года обещает быть качественным. Однако, по его словам, урожай винограда технических сортов, основной сбор которых приходится на сентябрь, в немалой степени будет зависеть от погодных условий августа и начала осени: для них важно высокое содержание сахара, а он лучше всего накапливается при больших перепадах температур, когда дни жаркие, а ночи прохладные.