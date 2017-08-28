Плохая погода привела к снижению сельхозпроизводства в июле на 2,9%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Задержка в уборке урожая из- за неблагоприятных погодных условий привела к снижению сельхозпроизводства в июле на 2,9% по сравнению с показателем прошлого года, говорится в материалах Министерства экономического развития РФ.

''В июле производство сельхозпродукции снизилось на 2,9% год к году. В июне и июле выпуск продукции сельского хозяйства сдерживался запозданием начала уборочных работ в среднем на две-три недели'', - говорится в материалах.

По данным Минэкономразвития, объем сбора зерновых в России приблизился к показателю прошлого года, отставание на 24 августа составило 1,2%. ''В частности, отставание в объеме производства зерновых и зернобобовых от показателей прошлого года сократилось до 1,2% на 24 августа по сравнению с 14,7% на 1 августа'', - говорится в документе. Ситуация с картофелем также улучшилась: показатели сбора картофеля также начинают сближаться с календарной нормой, при этом урожайность данной культуры в целом близка к уровням прошлого года. ''Таким образом, можно ожидать улучшения ситуации в производстве продукции сельского хозяйства уже в августе-сентябре'', - отмечается в материалах Минэкономразвития.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что неблагоприятные погодные условия в российских регионах сдвинули сроки сбора урожая на две недели, но гибель посевов минимальная. По оценке министра, сельхозпроизводство в текущем году может вырасти на 3,5-4%.