Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Карелии запустили программы льготного кредитования предпринимателей

Экономика и бизнес
28 августа, 14:48 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 28, августа. /ТАСС

Как сообщил и. о. министра экономического развития и промышленности региона Евгений Жирнель, сейчас существует две программы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса - "Стандарт" и "Стартап"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 августа. /ТАСС/. Программы льготного кредитования для начинающих и предпринимателей со стажем запущены в Карелии на базе недавно созданной микрокредитной организации, сообщил в понедельник и. о. министра экономического развития и промышленности региона Евгений Жирнель.

"На сегодняшний день микрокредитная организация создана, мы внесены в реестр Банка России и принимаем заявки для получения льготных займов. Для этого мы преобразовали Гарантийный фонд Карелии в Фонд по содействию и кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. Фонд сегодня выдает как поручительства, так и льготные займы. На сегодняшний день у нас существует две программы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства - "Стандарт" и "Стартап", - сказал Жирнель на открытии регионального форума субъектов малого и среднего предпринимательства.

По его словам, первая программа рассчитана на представителей малого и среднего предпринимательства, которые имеют срок регистрации более шести месяцев. Им могут предоставить займы от 100 тыс. до 3 млн рублей на срок до трех лет под 9,5% годовых. Кредиты выдаются на приобретение основных или пополнение оборотных средств.

"Мы считали принципиальным создание программы для начинающих предпринимателей "Стартап", которая на этих же условиях выдает займы на сумму от 50 до 300 тыс. рублей для предпринимателей, существующих менее шести месяцев", - отметил и. о. министра.

Как уточнили ТАСС в Министерстве экономического развития и промышленности Карелии, уставной капитал микрокредитной организации - 40 млн рублей. "Мы надеемся, что данный инструмент финансовой поддержки заменит те гранты для предпринимателей, которые существовали ранее", - сообщал Жирнель.

По данным Минэкономразвития республики, в регионе насчитывается более 12 тыс. индивидуальных предпринимателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия может стать первой страной, где появится сверхскоростной поезд Hyperloop
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
Объединение ВВС и ПВО на юге РФ приведено в полную боевую готовность
4
Порошенко является владельцем 76 компаний на Украине
5
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
6
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
7
Под Волгоградом испытали комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама