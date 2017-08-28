Власти Карелии запустили программы льготного кредитования предпринимателей

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 августа. /ТАСС/. Программы льготного кредитования для начинающих и предпринимателей со стажем запущены в Карелии на базе недавно созданной микрокредитной организации, сообщил в понедельник и. о. министра экономического развития и промышленности региона Евгений Жирнель.

"На сегодняшний день микрокредитная организация создана, мы внесены в реестр Банка России и принимаем заявки для получения льготных займов. Для этого мы преобразовали Гарантийный фонд Карелии в Фонд по содействию и кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. Фонд сегодня выдает как поручительства, так и льготные займы. На сегодняшний день у нас существует две программы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства - "Стандарт" и "Стартап", - сказал Жирнель на открытии регионального форума субъектов малого и среднего предпринимательства.

По его словам, первая программа рассчитана на представителей малого и среднего предпринимательства, которые имеют срок регистрации более шести месяцев. Им могут предоставить займы от 100 тыс. до 3 млн рублей на срок до трех лет под 9,5% годовых. Кредиты выдаются на приобретение основных или пополнение оборотных средств.

"Мы считали принципиальным создание программы для начинающих предпринимателей "Стартап", которая на этих же условиях выдает займы на сумму от 50 до 300 тыс. рублей для предпринимателей, существующих менее шести месяцев", - отметил и. о. министра.

Как уточнили ТАСС в Министерстве экономического развития и промышленности Карелии, уставной капитал микрокредитной организации - 40 млн рублей. "Мы надеемся, что данный инструмент финансовой поддержки заменит те гранты для предпринимателей, которые существовали ранее", - сообщал Жирнель.

По данным Минэкономразвития республики, в регионе насчитывается более 12 тыс. индивидуальных предпринимателей.