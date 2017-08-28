Саратовская область вышла в лидеры ПФО по урожаю зерна

САРАТОВ, 28 августа. /ТАСС/. Саратовская область стала лидером по объемам урожая зерна в Приволжском федеральном округе, собрав в 2017 году рекордные пять миллионов тонн. Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства сельского хозяйства региона Елена Пронина.

"Аграрии области собрали 5 млн тонн зерна. Таким образом, по сбору зерновых, а именно озимых и яровых, Саратовская область на данный момент занимает первое место в ПФО и на пятом в России", - уточнила Пронина.

Она добавила, что в уборочной кампании лидирует Ершовский район, где собрали 305 тыс. тонн зерна. Еще в 7 районах намолотили более 200 тыс. тонн, в 15 - более 100 тыс. тонн зерновых.

"При этом, постоянно ведется мониторинг ситуации на элеваторах. В настоящее время засыпано 1 млн 50 тыс. тонн зерна, свободно емкостей под 650 тыс. тонн", - уточнила Пронина.

Кроме того, по данным ведомства, продолжается отгрузка зерна за пределы региона: в этом году отправлено 750 тыс. тонн, в том числе 400 тыс. тонн на экспорт. В числе получателей Азербайджан, Иран, Бельгия, Германия, Польша.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в регионе было собрано порядка 4,2 млн тонн зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность на озимых культурах составляет 32 центнера с гектара. Часть собранного зерна сразу же сеют под урожай на следующий год.