Аналитический центр при правительстве РФ будет отвечать за программу "Цифровая экономика"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Аналитический центр при правительстве РФ назначен проектным офисом по реализации программы "Цифровая экономика РФ", говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на постановление.

Сам документ будет опубликован позднее.

Аналитический центр будет отвечать за создание информационной системы электронного взаимодействия участников реализации программы, а также осуществлять организационно-методологическое сопровождение реализации программы (в том числе готовить методические рекомендации по разработке планов мероприятий и отчетов об их выполнении).