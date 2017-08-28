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Аналитический центр при правительстве РФ будет отвечать за программу "Цифровая экономика"

Экономика и бизнес
28 августа, 15:04 UTC+3

Центр будет координировать создание информационной системы электронного взаимодействия участников реализации программы, осуществлять организационно-методологическое сопровождение

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Аналитический центр при правительстве РФ назначен проектным офисом по реализации программы "Цифровая экономика РФ", говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на постановление.

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Сам документ будет опубликован позднее.

Аналитический центр будет отвечать за создание информационной системы электронного взаимодействия участников реализации программы, а также осуществлять организационно-методологическое сопровождение реализации программы (в том числе готовить методические рекомендации по разработке планов мероприятий и отчетов об их выполнении).

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