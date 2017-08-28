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Порошенко является владельцем 76 компаний на Украине

Экономика и бизнес
28 августа, 14:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, августа. /ТАСС

Президент Украины в период предвыборной кампании, а также первое время после вступления в должность главы государства неоднократно заявлял, что продаст свои активы

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КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко является вторым после бизнесмена Рината Ахметова среди крупнейших владельцев бизнеса в стране. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, обнародованные в понедельник.

"Среди владельцев, крупнейших по количеству компаний, - Ринат Ахметов (303 компании), Петр Порошенко (76), Дмитрий Фирташ (72) и Игорь Коломойский (45)", - указано на сервисе данных.

Всего же в стране, согласно приведенной информации, "2,6 млн владельцев бизнеса на 1,5 млн компаний".

Порошенко в период предвыборной кампании, а также первое время после вступления в должность президента неоднократно заявлял, что продаст свои активы. Однако этого не произошло. По информации украинских СМИ, бизнес президента - это десятки предприятий в различных отраслях экономики. Кроме кондитерского сектора (фирма "Рошен"), интересы Порошенко присутствуют в финансовой сфере, агробизнесе и медиа, также его часто связывают с автомобильной промышленностью.

По данным декларации о доходах за 2015 год, Порошенко являлся конечным бенефициаром в 104 компаниях из Украины, России, Польши, Испании и еще семи стран. Доходы главы государства за 2015 год превысили 71 млн гривен, на счетах в банках находилось около $27 млн, 540 тысяч гривен, €14,4 тысячи. За 2016 год доходы Порошенко выросли еще на 12,2 млн гривен (более $455 тысяч). В общей сложности Порошенко задекларировал в начале 2017 года активов на 127,2 млн гривен ($4,7 млн).

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