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РФ и Сингапур планируют активизировать сотрудничество в рамках международных мероприятий

Экономика и бизнес
28 августа, 15:04 UTC+3 ТАСС

Советник президента России Антон Кобяков отметил, что Сингапур является значимым партнером РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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ТАСС, 28 августа. Вопросы сотрудничества в контексте 50-летия установления дипотношений между Россией и Сингапуром, которым будет ознаменован предстоящий 2018 год, а также возможные форматы участия Сингапура в мероприятиях Восточного экономического форума обсудили советник президента Российской Федерации Антон Кобяков и посол Республики Сингапур в РФ Лим Кхенг Хуа. Об этом сообщили в понедельник организаторы ВЭФ-2017.

"Сингапур является значимым партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и других сферах, - подчеркнул на встрече Антон Кобяков. - Двусторонние связи демонстрируют позитивную динамику развития".

С учетом предстоящего председательства Сингапура в АСЕАН в 2018 году важным направлением совместной работы рассматривается продвижение диалогового партнерства между Россией и АСЕАН как влиятельным региональным интеграционным объединением, отметил советник президента РФ.

Лим Кхенг Хуа подтвердил на встрече участие представительной делегации деловых кругов Сингапура в работе предстоящего ВЭФ-2017.

О своей готовности направить делегации для участия в ВЭФ заявили 24 страны, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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