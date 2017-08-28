Власти Москвы разослали уведомления владельцам самостроев, попавших в "пятую волну" сноса

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы отправила уведомления о предстоящем демонтаже владельцам объектов, попавших в пятый список самостроев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.
"В настоящее время посредством почтовой связи через ФГУП "Почта России" завершена рассылка уведомлений. Всем собственникам самостроя, подлежащего демонтажу в рамках "пятой волны", направлены информационные уведомления. Официальные уведомления о сносе дойдут до адресатов в сроки, установленные ФГУП "Почта России", - отмечается в сообщении.
В конце августа 2017 года московские власти утвердили пятый по счету список самостроев, которые пойдут под снос. В перечень вошли 78 объектов общей площадью 42,309 тыс. квадратных метров. Как утверждается в принятом документе, все объекты расположены на инженерных коммуникациях, а также на территориях с особым режимом использования, включая охранную зону объектов метро и улицы.
Под снос пойдут здания на Калужской площади, Новом Арбате, у станций метро "Выхино", "Волгоградский проспект", "Царицыно", "Кантемировская", "Домодедовская", "Сходненская" и "Кузьминки". Среди крупных объектов, включенных в список, - нежилое здание на Симферопольском бульваре, д. 11, а также ряд объектов на Рязанском проспекте.