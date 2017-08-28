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Законопроект об отмене роуминга внутри России доработают к осени

Экономика и бизнес
28 августа, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Отмечается, что в документе необходимо уточнить терминологию, в частности, понятие единого тарифа

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Поправки в закон "О связи", предусматривающие отмену роуминга внутри России, ко второму чтению будут доработаны с учетом технических аспектов. Об этом сообщил журналистам руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

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"Надеюсь, в осеннюю сессию мы увидим не только прохождение этого закона, а мы увидим сам закон", - сказал он.

По словам Миронова, сейчас проводится совместная работа в ведомствах и Федеральной антимонопольной службе (ФАС). "Насколько я понял, Игорь Юрьевич [Артемьев, глава ФАС] переговорил уже со многими министрами, и в целом в правительстве есть понимание, что такой закон нужен", - сообщил Миронов журналистам.

В частности, в законопроект будут внесены технические поправки, поскольку, по словам Миронова, "нужно разобраться с терминологией, с тем, что такое единый тариф, потому что у всех действительно разные понимания этого".

Миронов сказал, что отказ от внутреннего роуминга - мировая тенденция. ФАС отсрочила его отмену российским операторам до 15 декабря 2017 года.

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Артемьев, Игорь Юрьевич Миронов, Сергей Михайлович
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