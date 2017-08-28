Власти Вологодской области повторно обследуют поля для определения ущерба АПК от непогоды

ВОЛОГДА, 28 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Повторное обследование сельхозугодий будет проведено в ближайшее время в Вологодской области для определения суммы ущерба, который понесли в этом году вологодские аграрии из-за непогоды - холодная погода в мае и проливные дожди в июне-июле сгубили часть урожая. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании у губернатора начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов.

"Повторно будем проводить обследование полей для определения ущерба, для составления и подачи соответствующих документов в Минсельхоз России", - сказал он. По его данным, зерно убрано на 14,7 тыс. га или 12% посевной площади, тогда как планировалось получить 215 тыс. тонн зерна. Лен-долгунец убран на 38% площади. Уборка картофеля и овощей планируется в начале сентября.

Заготовка кормов на зиму для скота продолжится до 1 октября, отметил Поромонов. Сейчас заложено 1,334 млн тонн зеленой массы на силос (87% от плана), заготовлено 51 тыс. тонн сена (60% от плана), сенажа - 57 тыс. тонн (68% от плана). В пересчете на поголовье на сегодня получено 17,27 центнера кормовых единиц на одну корову или 75% от плана.

По словам руководителя департамента, сложная ситуация по заготовке остается в четырех районах, где получено всего 10-12 центнеров кормов на одну корову при плане в 23 центнера. Помимо непогоды ситуацию осложняет также старая изношенная техника аграриев, в ряде хозяйств на полях работают комбайны 1984 года выпуска, отметил он.

Как сообщал ранее ТАСС, в двух районах области, в Вожегодском и Верховажском, по результатам обследования посевов действует режим чрезвычайной ситуации по уборке урожая.

В 20 районах введен режим "Повышенная готовность", оставшиеся муниципалитеты готовят документы для его введения, что необходимо сделать для снижения финансовых потерь от форс-мажорных обстоятельств, связанных с неблагоприятной погодой. Из-за непогоды хозяйства приступили к уборке зерна на месяц позже обычного.