Минэкономразвития улучшило прогноз по цене нефти и росту экономики России

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ТАСС, 28 августа. Минэкономразвития России ожидает, что средняя цена нефти Urals по итогам 2017 года будет на уровне $49 за баррель и снизится до $43,8 в следующем году. Об этом пишет агентство Reuters, ознакомившееся с материалами министерства.
На фоне пересмотренного прогноза цен на нефть Минэкономразвития также улучшило прогноз по росту ВВП до 2,1% в 2017 году и 2018 году, 2,2% в 2019 году и 2,3% в 2020 году, отмечает агентство.
Кроме того, ведомство прогнозирует, что по итогам 2017 года курс рубля к доллару составит 59,7 рубля, а к 2020 году он вырастет до 68 рублей.
До этого цена нефти прогнозировалась на уровне в $45,6 и $40,8 за баррель в 2017 году и 2018 году соответственно. А средний курс рубля к доллару в текущем году, по прогнозам министерства, должен был составить 64,2 рубля, в 2020 году - 72,7 рубля, отмечает агентство.
Рост ВВП ранее ожидался на уровне 2% в 2017 году и по 1,5% в последующие три года.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что рост российской экономики будет усиливаться с каждым кварталом, а осенью 2017 года в годовом выражении может превысить 2%.