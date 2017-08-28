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Московская биржа работает над созданием инфраструктуры для торгов криптовалютой

Экономика и бизнес
28 августа, 17:26 дата обновления: 28 августа, 17:58 UTC+3

В частности, разрабатывается платформа пост-трейдингового обслуживания криптоактивов

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© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московская биржа начала работу над созданием специальной инфраструктуры для торгов криптовалютой, сообщили ТАСС в пресс-службе торговой площадки.

"При этом мы уже работаем над созданием инфраструктуры для таких торгов, в частности, платформы пост-трейдингового обслуживания криптоактивов", - отметили в пресс-службе.

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Параллельно биржа ведет диалог с регуляторами для уточнения всех юридических вопросов организации торгов криптоактивами на российском биржевом рынке и обеспечения защиты интересов приобретателей таких активов, добавили в пресс-службе.

"Мы готовы организовать торги финансовыми продуктами, на которые существует спрос со стороны участников торгов и их клиентов и которые обеспечивают достаточную юридическую защиту, - отметили в Московской бирже. - На биржевой платформе возможна торговля как самими криптовалютами, так и производными [финансовыми инструментами, купленными] на них, а также торговля акциями биржевых фондов на криптовалюты. С регуляторной и технической точек зрения, быстрее и легче реализовать возможность торговли производными на криптовалюту".

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов на Петербургском международном экономическом форуме в июне заявлял, что одна из российских бирж рассматривает возможность запуска торгов криптовалютами. После этого стало известно, что НП РТС, которая развивает Санкт-Петербургскую биржу, также задумывается над запуском торгов криптовалютой. 

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