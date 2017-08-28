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Рыбоводный цех для воспроизводства сиговых планируется создать в НАО

Экономика и бизнес
28 августа, 17:42 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 28, августа. /ТАСС

В настоящее время Ненецкий округ является единственным субъектом Северо-Западного федерального округа, в котором полностью отсутствует рыбоводство

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АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Рыбоводный цех для воспроизводства рыб сиговых пород планируется построить в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации по итогам заседания рыбохозяйственного совета НАО.

"Серьезное снижение запасов сиговых во внутренних водоемах Ненецкого автономного округа произошло за последние десятилетия на фоне общего сокращения запасов рыб. Из промысла практически исчезли чир и омуль, - приводит пресс-служба информацию регионального департамента агропромышленного комплекса. - В настоящее время назрела необходимость в дополнении естественного воспроизводства сиговых рыб искусственным, путем создания рыбоводного хозяйства".

Ненецкий округ является единственным субъектом Северо-Западного федерального округа, в котором полностью отсутствует рыбоводство.

"На самом деле нет смысла строить в округе рыбоводный завод, это может быть цех, который будет полностью рассчитан под реальные объемы. Мы готовы взять на себя финансирование строительства такого объекта, но проектировать и строить его должны, скорее, сами промышленники", - приводит пресс-служба слова губернатора НАО Игоря Кошина.

Губернатор поручил профильному окружному департаменту совместно с Центром развития бизнеса НАО разработать проект по созданию рыбоводного цеха в регионе. Представить свои предложения специалисты должны к середине сентября. Эффективность работы рыбоводного предприятия будет оцениваться по количеству и качеству выпускаемой в естественные водоемы молоди, а также по величине промыслового возврата - ориентировочно он составит порядка 14 тысяч штук сигов. При средней массе одной рыбы в 0,5 кг это дополнительно даст 7 тонн.

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