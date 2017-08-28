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Румыния может войти в зону евро в 2022 году

Экономика и бизнес
28 августа, 17:41 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 28, августа. /ТАСС

По данным властей страны, до этого момента присоединиться к зоне евро не получится из-за слишком низкого уровня доходов некоторых категорий граждан

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БУХАРЕСТ, 28 августа. /ТАСС/. Румыния могла бы присоединиться к зоне евро в 2022 году, когда увеличатся доходы самых бедных граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Теодор Мелешкану в интервью польской газете Rzeczpospolita.

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"Присоединение к зоне евро - это политическое решение, которое мы приняли несколько лет назад, - приводит слова главы МИД агентство AGERPRES. - В настоящее время Румыния уже удовлетворяет формальным критериям, так что могла бы войти в валютный союз и завтра. Мы, однако, опасаемся, что это окажет отрицательное влияние на доходы пенсионеров и самых бедных граждан. Думаю, что мы присоединимся к евро через пять лет".

В зону евро в настоящее время входит 19 государств. Последней присоединившейся к ней страной является Литва, которая перешла к единой европейской валюте в 2015 году.

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По данным AGERPRES, в настоящее время Румыния является в ЕС страной с самым высоким экономическим ростом - 5,5% во втором квартале этого года. Несмотря на это, она остается одной из беднейших стран ЕС.

Премьер-министр Михай Тудосе ранее заявил, что присоединение Румынии к зоне евро является "обязательством", которое страна взяла на себя, вступая в ЕС, уточнив, что для этого еще предстоит многое сделать. "Мы не назначили определенного срока, - сказал он. - Мы хотим сделать это как можно быстрее, но не хотим чрезмерно спешить, потому что так мы сделаем себе хуже, а не лучше".

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Персоны
Тудосе, Михай Мелешкану, Теодор
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