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Путин заявил об обеспечении с российской стороны финансирования строительства АЭС "Пакш"

Экономика и бизнес
28 августа, 17:54 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 28, августа. /ТАСС

Глава российского государства также отметил, что инвесторы в России продолжают проявлять интерес к Венгрии, объем инвестиций составляет $1,5 млрд

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БУДАПЕШТ, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил позитивные тенденции в торговле с Венгрией и заявил о полном обеспечении с российской стороны финансирования строительства АЭС "Пакш".

"Я рад возможности на полях спортивных мероприятий поговорить о двусторонних отношениях. Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, все-таки выправляется экономическая динамика. В прошлом году у нас был спад в торговле, правда, небольшой, девять с небольшим процентов. А в первом полугодии этого года - рост двадцать с лишним процентов, по разным подсчетам, даже может быть до 27%", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Глава российского государства отметил, что инвесторы в России продолжают проявлять интерес к Венгрии, объем инвестиций составляет $1,5 млрд. "Работаем по нашим крупным проектам, в том числе в сфере энергетики. Все, что касается финансирования известного проекта "Пакш", - оно обеспечено $12 млрд. В начале следующего года могут быть начаты работы уже на площадке", - добавил президент РФ.

Путин сообщил, что есть и другие совместные проекты, в частности, в сфере фармацевтики. Он также отметил интерес венгерских бизнесменов к России. "Всячески это поддерживаем, будем помогать продвижению интересов бизнеса", - заверил российский лидер.

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Орбан, Виктор Путин, Владимир Владимирович
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