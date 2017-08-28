Путин заявил об обеспечении с российской стороны финансирования строительства АЭС "Пакш"

БУДАПЕШТ, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил позитивные тенденции в торговле с Венгрией и заявил о полном обеспечении с российской стороны финансирования строительства АЭС "Пакш".

"Я рад возможности на полях спортивных мероприятий поговорить о двусторонних отношениях. Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, все-таки выправляется экономическая динамика. В прошлом году у нас был спад в торговле, правда, небольшой, девять с небольшим процентов. А в первом полугодии этого года - рост двадцать с лишним процентов, по разным подсчетам, даже может быть до 27%", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Глава российского государства отметил, что инвесторы в России продолжают проявлять интерес к Венгрии, объем инвестиций составляет $1,5 млрд. "Работаем по нашим крупным проектам, в том числе в сфере энергетики. Все, что касается финансирования известного проекта "Пакш", - оно обеспечено $12 млрд. В начале следующего года могут быть начаты работы уже на площадке", - добавил президент РФ.

Путин сообщил, что есть и другие совместные проекты, в частности, в сфере фармацевтики. Он также отметил интерес венгерских бизнесменов к России. "Всячески это поддерживаем, будем помогать продвижению интересов бизнеса", - заверил российский лидер.