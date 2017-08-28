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Свинокомплекс стоимостью более 1 млрд руб. открылся в Курской области

Экономика и бизнес
28 августа, 18:10 UTC+3 КУРСК КУРСК 28, августа. /ТАСС

Благодаря новому объекту будет создано более 100 рабочих мест

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КУРСК, 28 августа. /ТАСС/. Свинокомплекс-репродуктор, построенный компанией "БВК-Глобал" за более чем 1 млрд рублей, открыли в селе 1-е Засеймье Курской области. Предприятие рассчитано на 5,5 тыс. свиноматок единовременного содержания, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Новое предприятие является очень значимым для развития района. Стоимость этого проекта составляет более 1 млрд рублей. Новый свинокомплекс-репродуктор, построенный предприятием ООО "БВК-Глобал", рассчитан на 5,5 тыс. свиноматок единовременного содержания. Благодаря новому объекту будет создано более 100 рабочих мест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что администрация планирует ежегодно в каждом районе области открывать крупные предприятия, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.

По данным властей региона, по численности свинопоголовья и производству свинины Курская область занимает второе место среди российских регионов после Белгородской. За 11 лет объем инвестиций в отрасль свиноводства составил более 50 млрд рублей. На территории региона работает 80 свиноводческих площадок.

"Агропромышленная группа БВК" - объединенная компания, название которой сформировано из первых букв наименований городов Белгорода, Воронежа и Курска. Это центры областей, на территории которых расположены предприятия-партнеры. БВК является вертикально интегрированным холдингом с единым технологическим циклом "от поля до прилавка", включающим растениеводство, животноводство, переработку зерна, мяса и молока.

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