Минфин: сделки с криптоактивами в РФ сопряжены с большими рисками

ТАСС, 28 августа. Сделки с криптоактивами в России сегодня не обеспечивают защиту прав продавцов и покупателей, а концепция регулирования отрасли находится в стадии обсуждения, поэтому такая деятельность сопряжена с высокими рисками для участников рынка, сообщил ТАСС заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"В настоящее время федеральными органами исполнительной власти и Банком России обсуждается концепция возможного регулирования оборота криптовалют. Одной из главных задач в отношении регулирования рынка криптовалюты Минфин России видит в обеспечении защиты прав покупателей и продавцов. На данный момент участники рынка не имеют судебной защиты и покупают - продают криптовалюту на свой страх и риск. В целях минимизации рисков недобросовестного поведения рассматривается механизм осуществления биржевых операций с криптовалютами через профессиональных инвесторов", - сообщил Моисеев.

По его словам, на данный момент осуществляется мониторинг обращения денежных суррогатов (в том числе криптовалют) и дополнительный анализ рисков их возможного использования в преступных целях с учетом зарубежного опыта.

Ранее в понедельник Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что операции с криптовалютой в России могут осуществляться в будущем на Московской бирже, но исключительно квалифицированными инвесторами.

Сейчас оборот криптовалют в России законодательством никак не регулируется. Минфин и ЦБ занимаются разработкой предложений по их легализации в РФ. Однако о том, что Минфин намерен разрешить совершение сделок с криптовалютой только квалифицированным инвесторам, стало известно еще в июне.

Тогда Моисеев сообщил, что Минфин обсуждает подход к регулированию оборота криптовалют как сложных финансовых продуктов, в частности деривативов, торговать которыми в соответствии с действующим законодательствам физические лица могут только в статусе квалифицированных инвесторов.