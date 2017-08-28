Минфин: сделки с криптоактивами в РФ сопряжены с большими рисками

Стоимость билетов на матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" начинается от 1500 рублейСпорт 28 августа, 19:48
Российская теннисистка Александрова вышла во второй круг US OpenСпорт 28 августа, 19:38
Церемония старта тура кубка мира по футболу состоится 9 сентября в "Лужниках"Спорт 28 августа, 19:33
Московское "Динамо" объявило о подписании контракта с хоккеистом АртюхинымСпорт 28 августа, 19:30
Биография Юлии ЛипницкойБиографии и справки 28 августа, 19:17
Черчесов: игра с "Динамо" - разовая акция, неправильно проводить сбор без матчейСпорт 28 августа, 19:12
Черчесов: футболисты сборной России могут посетить матч молодежной команды 31 августаСпорт 28 августа, 19:10
АФК "Система" снова объявила о техническом дефолтеЭкономика и бизнес 28 августа, 19:04
Минфин: сделки с криптоактивами в РФ сопряжены с большими рискамиЭкономика и бизнес 28 августа, 19:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 28 августа. Сделки с криптоактивами в России сегодня не обеспечивают защиту прав продавцов и покупателей, а концепция регулирования отрасли находится в стадии обсуждения, поэтому такая деятельность сопряжена с высокими рисками для участников рынка, сообщил ТАСС заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
"В настоящее время федеральными органами исполнительной власти и Банком России обсуждается концепция возможного регулирования оборота криптовалют. Одной из главных задач в отношении регулирования рынка криптовалюты Минфин России видит в обеспечении защиты прав покупателей и продавцов. На данный момент участники рынка не имеют судебной защиты и покупают - продают криптовалюту на свой страх и риск. В целях минимизации рисков недобросовестного поведения рассматривается механизм осуществления биржевых операций с криптовалютами через профессиональных инвесторов", - сообщил Моисеев.
По его словам, на данный момент осуществляется мониторинг обращения денежных суррогатов (в том числе криптовалют) и дополнительный анализ рисков их возможного использования в преступных целях с учетом зарубежного опыта.
Ранее в понедельник Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что операции с криптовалютой в России могут осуществляться в будущем на Московской бирже, но исключительно квалифицированными инвесторами.
Сейчас оборот криптовалют в России законодательством никак не регулируется. Минфин и ЦБ занимаются разработкой предложений по их легализации в РФ. Однако о том, что Минфин намерен разрешить совершение сделок с криптовалютой только квалифицированным инвесторам, стало известно еще в июне.
Тогда Моисеев сообщил, что Минфин обсуждает подход к регулированию оборота криптовалют как сложных финансовых продуктов, в частности деривативов, торговать которыми в соответствии с действующим законодательствам физические лица могут только в статусе квалифицированных инвесторов.