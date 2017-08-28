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Глава ВТБ24 Михаил Задорнов вернулся в правление ВТБ

Экономика и бизнес
28 августа, 19:30 дата обновления: 28 августа, 19:35 UTC+3

Задорнов будет членом правления ВТБ до 9 июня 2022 года включительно

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Набсовет ВТБ одобрил кандидатуру нынешнего главы ВТБ24 Михаила Задорнова в состав правления. Об этом сообщается в материалах по итогам заседания набсовета.

"Одобрить кандидатуру Задорнова Михаила Михайловича для избрания членом правления банка ВТБ", - говорится в документе.

В материалах также сообщается об избрании Задорнова членом правления на срок до 9 июня 2022 года включительно.

Как сообщалось ранее, в мае набсовет ВТБ избрал новый состав правления кредитной организации, в который глава ВТБ24 Михаил Задорнов не вошел.

Тогда сообщалось, что состав правления нельзя считать окончательно сформированным.

Напомним, Михаил Задорнов стал членом правления ВТБ в конце декабря 2016 года. Должность главы ВТБ24 Задорнов занимает с середины 2005 года.

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