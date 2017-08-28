Власти Марий Эл планируют объединить мелких фермеров для развития сельского хозяйства

ТАСС, 28 августа. /ТАСС/. Власти Марий Эл планируют для развития сельского хозяйства региона найти правовую форму для объединения небольших сельхозпроизводителей. Об этом сообщил в понедельник журналистам врио главы республики Александр Евстифеев в ходе рабочей встречи с членом Центральной избирательной комиссии РФ Василием Лихачевым, которая прошла в Йошкар-Оле.

"Для мелких сельхозпроизводителей нужно найти организационную форму их легального, законного объединения в более крупные образования для приобретения семенного фонда, удобрений, сельхозтехники, создания логистической схемы, для складского элеваторного хозяйства, для формирования бренда "марийский продукт", который бы для покупателей, прежде всего из Приволжского федерального округа, но не только, который бы для всей России был неким гарантом того, что это экологически чистая продукция", - сказал он.

Евстифеев добавил, что сельское хозяйство занимает около 19% в реальном секторе экономики республики. "Этого мало, потому что есть крупные предприятия, которые показывают, что можно работать на промышленном уровне", - отметил он.

По данным Минэкономразвития Марий Эл, за шесть месяцев 2017 года произведено продукции сельского хозяйства на сумму 17,7 млрд рублей, что на 4,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

В июле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил Евстифееву сосредоточиться на развитие сельского хозяйства республики, создавать новые производства, в частности, животноводческие и молочные, и обратил внимание на необходимость инвестиций в сельское хозяйство.