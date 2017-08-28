Украина потратит $1,25 млрд на обслуживание внешних долгов в 2017 году

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КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Украина до конца 2017 года должна потратить около $1,25 млрд на обслуживание внешних долгов. Об этом сообщил в понедельник заместитель главы Нацбанка страны Олег Чурий.
"До конца года предстоит выплатить порядка 1,25 млрд долларов по внешним долгам", - цитирует его агентство УНИАН.
Чурий также отметил, что выплаты по валютным облигациям внутреннего государственного займа составят еще $0,73 млрд.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что страна ежегодно тратит более $3,8 млрд на обслуживание внешнего долга. Это составляет 4% ВВП, который в текущем году, по расчетам Нацбанка страны, должен достичь 2,850 трлн гривен (около $110 млрд).
По данным министерства финансов Украины, общий государственный долг страны в апреле вырос почти на $2 млрд до $74,31 млрд.