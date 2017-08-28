Власти Петербурга объявили конкурс на прокладку сети скоростного трамвая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга объявили в понедельник конкурс на заключение концессионного соглашения на создание сети скоростного трамвая по маршруту станция метро "Купчино" - поселок Шушары - Славянка с инвестициями не менее 25,9 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба городского комитета по инвестициям, срок действия концессионного соглашения с будущим инвестором составит 30 лет.

"Сегодня комитет по инвестициям Санкт-Петербурга объявил о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и использовании трамвайной сети по маршруту станция метро "Купчино" - поселок Шушары - Славянка. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 10 октября, согласно разработанному плану-графику конкурсных процедур соглашение будет подписано в марте - апреле 2018 года. Срок действия концессионного соглашения составит 30 лет", - говорится в сообщении комитета.

Победителю конкурса потребуется привлечь не менее 25,9 млрд рублей, разработать градостроительную и проектную документацию, построить скоростную трамвайную линию протяженностью более 21 км и специализированное депо по обслуживанию нового подвижного состава, а также приобрести подвижной состав в количестве 22 единиц. Реализация проекта призвана улучшить транспортную обстановку активно застраиваемых микрорайона Славянка и поселка Шушары.

Ранее городские власти оценивали создание трамвайной линии по маршруту Купчино - Славянка - Шушары в 31,5 млрд руб. и планировали реализовать проект поэтапно.

Кроме того, продолжается работа над конкурсными документами по трамвайной линии на маршруте станция метро "Южная" (Шушары) - Колпино, которую планируют открыть в 2020 году. Протяженность линии оценивается в 13,5 км, будет построено трамвайное депо и приобретено 22 единицы подвижного состава. Стоимость реализации проекта оценивается в 15,7 млрд рублей, концессионное соглашение с инвестором также будет заключено на 30 лет.