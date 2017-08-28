Россети и Псковская область заключили пятилетнее соглашение о модернизации электросетей

ТАСС, 28 августа. Компания "Россети" в ближайшие пять лет проведет модернизацию и реновацию линий электроснабжения в Псковской области. Соответствующее соглашение заключено в понедельник в Печорах, сообщает пресс-центр областной администрации.

"Документ рассчитан на пять лет и предусматривает взаимодействие, нацеленное на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей региона и развитие инвестиционного потенциала Псковской области", - говорится в сообщении.

Россети и Псковская область займутся долгосрочным тарифным регулированием, целью которого станет модернизация и повышение эффективности инфраструктуры электросетей. Сумма, которая будет вложена в модернизацию, пока не уточняется.

В перспективе Россети и Псковская область планируют распространить в регионе технологию "умных сетей", использующих информационные и коммуникационные сети для сбора данных о производстве и потреблении энергии, и внедрить цифровую распределительную сеть нового поколения, что, как отмечают в обладминистрации, позволит повысить качество электроснабжения населения, сократить время ликвидации аварий и энергопотери.

По данным областных властей, сетевое хозяйство "Псковэнерго" насчитывает 46 тыс. километров электросетей. Потребителями электроэнергии в основном являются жилые дома, сельхозпроизводители и небольшое количество крупных промышленных предприятий. В 2017 году благодаря проводимой ПАО "Россети" работе аварийность на энергообъектах области снизилась на 42%.