Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Венгрии: строительство АЭС "Пакш-2" начнется в январе 2018 года

Экономика и бизнес
28 августа, 23:51 UTC+3 ТАСС

Стоимость всего проекта оценивается в $12 млрд, вклад венгерской стороны составит $5 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 августа. Строительство двух новых энергоблоков на венгерской атомной электростанции "Пакш" (проект АЭС "Пакш-2") начнется в январе 2018 года. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам состоявшихся в Будапеште переговоров российского президента Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Смотрите также
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан,2 февраля

Российско-венгерские экономические отношения. Досье

"Реальные строительные работы начнутся в январе, теперь ничто не остановит инвестиции", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства Венгерское телеграфное агентство.

Как подчеркнул Сийярто, лидеры двух стран согласились, что "принятые ранее совместные решения начали приносить плоды". Министр добавил, что расширение АЭС начнется в самом начале 2018 года после вынужденной задержки в 22 месяца из-за инициированного Еврокомиссией расследования. Проект обойдется в $12 млрд, вклад венгерской стороны составит $5 млрд (40% от общего объема инвестиций).

Смотрите также

Путин и Орбан обсудили европейскую повестку и реализацию проекта АЭС "Пакш"

Путин заявил об обеспечении с российской стороны финансирования строительства АЭС "Пакш"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орбан, Виктор Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Венгрия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил дело о нападении на полицейских на посту ДПС в Краснодаре
2
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
3
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
4
Биография Юлии Липницкой
5
Зарипов заявил, что получил разрешение выступать в НХЛ
6
АФК "Система" снова объявила о техническом дефолте
7
"Мосэнергосбыт" отключает электричество в 132 котельных Подмосковья из-за долгов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама