МИД Венгрии: строительство АЭС "Пакш-2" начнется в январе 2018 года

ТАСС, 28 августа. Строительство двух новых энергоблоков на венгерской атомной электростанции "Пакш" (проект АЭС "Пакш-2") начнется в январе 2018 года. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам состоявшихся в Будапеште переговоров российского президента Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

"Реальные строительные работы начнутся в январе, теперь ничто не остановит инвестиции", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства Венгерское телеграфное агентство.

Как подчеркнул Сийярто, лидеры двух стран согласились, что "принятые ранее совместные решения начали приносить плоды". Министр добавил, что расширение АЭС начнется в самом начале 2018 года после вынужденной задержки в 22 месяца из-за инициированного Еврокомиссией расследования. Проект обойдется в $12 млрд, вклад венгерской стороны составит $5 млрд (40% от общего объема инвестиций).