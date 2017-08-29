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"Еврофинансы-Недвижимость" приобрела 20 млн акций АК "Сибирь" за полмиллиарда рублей

Экономика и бизнес
29 августа, 7:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Общая сумма сделки составила 533,4 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Московская компания "Еврофинансы-недвижимость" (учреждена ИК "Еврофинансы" - прим. ТАСС) приобрела 10,05% акций авиакомпании "Сибирь", говорится в сообщениях компаний. Сумма сделки составила 533,4 млн рублей.

"Компания "Еврофинансы-недвижимость" купила 20 515 513 акций ПАО "Авиакомпания "Сибирь", размер сделки в денежном выражении - 533,4 млн рублей, размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента - 20,19%", - сообщает "Еврофинансы-недвижимость". В сообщении авиакомпании "Сибирь" говорится, что она прекратила распоряжаться 10,05% акций.

Авиакомпания "Сибирь" входит в S7 Group, выполняет полеты под брендом S7 Airlines. "Сибирь" является крупнейшим в России частным перевозчиком и второй авиакомпанией по числу пассажиров после "Аэрофлота". В 2016 году авиакомпании S7 Group ("Сибирь" и "Глобус" - прим. ТАСС) перевезли более 13,1 млн пассажиров. Базируется в новосибирском аэропорту Толмачево и московском Домодедово. Обслуживает более 80 авиационных пассажирских направлений, из них половина - по России. На долю группы приходится 15% всех пассажирских перевозок гражданской авиации РФ.

"Еврофинансы-недвижимость", согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц, учреждена "Московским агентством ценных бумаг", страховой брокерской компанией "Еврофинансы", Институтом фондовых исследований и председателем совета директоров инвестиционной компанией "Еврофинансы" Яковом Миркиным. Уставный капитал "Еврофинансы-недвижимость" - 10 тыс. рублей.

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