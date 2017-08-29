Кабмин утвердил правила оказания помощи из Фонда содействия реформированию ЖКХ

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство утвердило порядок выделения средств субъектам РФ из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на сайте кабмина.
Согласно документу, финансовая помощь должна позволить частным инвесторам вкладывать средства в модернизацию коммунальной инфраструктуры с кредитной ставкой не более 5%. "Правила устанавливают порядок предоставления Фондом финансовой поддержки региональным бюджетам на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в государственной или муниципальной собственности. Средства будут направляться на подготовку проектов модернизации в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твердыми коммунальными отходами, а также на софинансирование процентной ставки по кредитам и (или) облигационным займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями на реализацию таких проектов", - говорится в справке к постановлению.
Поддержка будет предоставляться на основании соглашения между регионом, Минстроем и фондом. При этом такое соглашение должно отвечать установленным показателям эффективности использования финансовой поддержки: если соотношение средств, привлеченных регионом, не будет в 10 раз больше суммы поддержки фонда, то регион будет обязан вернуть выделенную финансовую помощь.