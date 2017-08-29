Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин утвердил правила оказания помощи из Фонда содействия реформированию ЖКХ

Экономика и бизнес
29 августа, 8:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Финпомощь должна позволить частным инвесторам вкладывать средства в модернизацию коммунальной инфраструктуры. Кредитная ставка составит не более 5%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство утвердило порядок выделения средств субъектам РФ из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на сайте кабмина.

Смотрите также

"Известия": прокуратура получила возможность онлайн-контроля предприятий ЖКХ

Медведев: в кабмине понимают чувствительность темы ЖКХ для граждан

Минстрой: льготы на ЖКУ для сортирующих мусор граждан могут принять в 2018 году

"Ъ": право не оплачивать коммуналку, не размещенную в ГИС ЖКХ, перенесут на год

Согласно документу, финансовая помощь должна позволить частным инвесторам вкладывать средства в модернизацию коммунальной инфраструктуры с кредитной ставкой не более 5%. "Правила устанавливают порядок предоставления Фондом финансовой поддержки региональным бюджетам на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в государственной или муниципальной собственности. Средства будут направляться на подготовку проектов модернизации в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твердыми коммунальными отходами, а также на софинансирование процентной ставки по кредитам и (или) облигационным займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями на реализацию таких проектов", - говорится в справке к постановлению.

Поддержка будет предоставляться на основании соглашения между регионом, Минстроем и фондом. При этом такое соглашение должно отвечать установленным показателям эффективности использования финансовой поддержки: если соотношение средств, привлеченных регионом, не будет в 10 раз больше суммы поддержки фонда, то регион будет обязан вернуть выделенную финансовую помощь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Регулирование ЖКХ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Заставивший девушек умываться зеленкой таксист пришел в полицию
2
Владелица сгоревшего в Красноярске дома престарелых задержана
3
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
4
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
5
Александр Евстифеев: йошкин кот знает!
6
Рябков: ресурс санкционного воздействия на КНДР исчерпан
7
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
Темы дня
Новости партнеров
Реклама