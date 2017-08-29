Эксперт: верфь мирового класса "Звезда" в Приморье поможет развивать Севморпуть

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Строящаяся в Приморье верфь "Звезда" позволит решить ряд проблем отечественного судостроения, развития Арктики и Северного морского пути. Проблемы судостроения и его влияния на другие отрасли экономики обсудят во время Восточного экономического форума (ВЭФ) на сессии "Инвестиционные проекты в сфере транспорта и логистики". Также эта тема будет затронута во время дискуссии "Развитие Северного морского пути. От слов к делу".

О перспективах верфи "Звезда" и ее влиянии на отрасль в целом в интервью ТАСС рассказал директор Инженерной школы Дальневосточного федерального университета, доктор технических наук Александр Беккер.

Проект мирового уровня

Строящаяся на базе завода "Звезда" верфь имеет большое значение для страны в целом и для Приморья в частности, она позволит стимулировать судостроение и после ввода в эксплуатацию придаст дополнительный импульс развитию Арктики, отметил Беккер.

"Проект "Звезда" - это проект мирового уровня. Приморье получит скачок по налоговым сборам, тысячи рабочих мест, подъем сопутствующих производств, а также развитие социальной сферы. Страна получит современный судостроительный комплекс мирового уровня, который позволит решить вопросы обеспечения освоения ресурсов континентального шельфа Арктических и Дальневосточных морей, развитие Северного морского пути", - сказал эксперт.

Он отметил, что с выходом судостроительного комплекса на проектную мощность будут реализованы отечественные достижения в области строительства судов ледового класса и ледостойких морских инженерных сооружений для обустройства шельфовых месторождений нефти и газа. Приморский край получит развитие инфраструктуры, появятся новые рабочие места, дороги, начнут развиваться культура, социальная сфера, пищевая и легкая промышленности: заводы Дальнего Востока получат дополнительные заказы, появятся новые предприятия, производства, повысится производительность труда.

"После запуска, естественно, надо будет решать вопросы выхода на проектные мощности - это рабочие вопросы. В настоящее время необходимо решать вопросы координации науки, проектирования и строительства судостроительного комплекса одновременно со строительством современных судов и специальных технических средств для освоения ресурсов Арктики", - отметил Беккер, добавив, что в настоящее время необхожимо наращивать темпы строительства и ввода объектов в эксплуатацию и обеспечить современный уровень управления программой развития отрасли.

Проект "Звезда"

Ранее сообщалось, что на базе завода "Звезда" в Большом Камне с 2009 года создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год, на основе проекта создана территория опережающего развития (ТОР) "Большой Камень". Первоначально проект создавали и начали реализовывать Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo).

В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному Газпромбанком и "Роснефтью".

Продуктовую линейку верфи составят высокотехнологичные крупнотоннажные суда, элементы морских и наземных нефтегазовых сооружений, морская техника, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса. Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса "Звезда" будет завершен в конце 2024 года.

Первая пусковая очередь предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и производственных цехов полного цикла для постройки крупнотоннажных судов и морской техники. Реализация третьей очереди подразумевает введение производственных цехов для строительства офшорной морской техники.

Закладка четырех судов состоится на заводе "Звезда" в сентябре. Церемония включена в программу ВЭФ, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.