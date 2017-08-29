Курс доллара на Московской бирже вырос до 58,53 рубля, евро - до 70,32 рубля

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и достиг отметки в 58,53 рубля.
Курс евро вырос на 34 копейки, до 70,32 рубля.
Индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия торгов на 0,4% и составил 1980,14 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,1% и достиг отметки в 1067,45 пункта.