Эксперты ДВФУ оценят программы развития Дальнего Востока на ВЭФ-2017

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Эксперты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) оценят реализацию программ развития Дальнего Востока на сессиях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил во вторник ТАСС и. о. ректора ДВФУ Никита Анисимов.

"19 спикеров участвуют в различных секциях. Это профессура, академическое сообщество, которые будут давать аналитику, экспертные оценки", - сказал Анисимов.

По его словам, в 2017 году университет принял активное участие в формирование программы ВЭФ. "Мы предложили акцентировать внимание на тематике, связанной с развитием человеческого капитала на Дальнем Востоке", - отметил он. В рамках этой общей темы на форуме пройдут тематические секции, связанные с образованием, здравоохранением, концепцией развития острова Русский, развитием трудовых ресурсов и демографической ситуацией на Дальнем Востоке.

"Не так давно была принята концепция демографической политики на Дальнем Востоке, сейчас под нее готовится дорожная карта. Она будет презентована на ВЭФ. И, безусловно, одной из основных идей этой дорожной карты является повышение уровня жизни людей на Дальнем Востоке", - добавил Анисимов.

По инициативе вуза на ВЭФ откроется сессия по интернационализации образования. "Мы будем серьезно говорить с ректорами, руководителями Минобразования, Минвостокразвития о том, как будет реализовываться поручение президента РФ по утроению числа иностранных студентов, обучающихся в вузах РФ. Это очень сложная задача по экспорту российского образования. Во многом это англофикация образования, поскольку на русском языке мы в таком объеме за короткий срок не сумеем вести экспорт образования", - сказал Анисимов.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.