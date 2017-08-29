Дмитрий Мильштейн из "Евросети" возглавил сеть "Связной"

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Дмитрий Мильштейн, ранее занимавший пост финансового директоров "Евросети", с 1 сентября 2017 года займет пост генерального директора розничной сети "Связной". Об этом сообщается в пресс-релизе "Связного".
Евгений Давыдович, который возглавлял бизнес "Связного" с начала 2016 года, покидает компанию и переходит на должность председателя правления Бинбанка.
"Назначение Дмитрия [Мильштейна] на должность генерального директора - это, безусловно, укрепление сильнейшей команды на рынке. У него значительный опыт работы в ретейле, и я уверен, что его знания и опыт позволят "Связному" еще больше укрепить лидерство на рынке и увеличить эффективность работы", - цитирует пресс-служба слова контролирующего акционера "Связного", владельца группы Solvers Олега Малиса.
До прихода в "Связной" Мильштейн в течение восьми лет был финансовым директором "Евросети", а до этого работал на руководящих позициях в различных подразделениях X5 Retail Group.