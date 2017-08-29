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Детсад и школу построят в микрорайоне для работников нефтехимической отрасли в Приморье

Экономика и бизнес
29 августа, 11:17 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, августа. /ТАСС

Средства на строительство объектов выделят из местного и краевого бюджетов

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ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Детский сад и школу построят в будущем микрорайоне "Нефтяник" для работников Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) в Партизанском районе Приморья. Проект ВНХК направлен на государственную экологическую экспертизу, готовятся документы для получения в минстрое разрешения на строительство комплекса, сообщила во вторник пресс-служба администрации края.

Крупные проекты в области нефте- и газохимии на Дальнем Востоке будут обсуждаться на сессии "Нефте- и газохимия на Дальнем Востоке - новые ниши для бизнеса?" во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Проектная документация по комплексу нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств направлена на государственную экологическую экспертизу. Разработан проект задания по планировке территории под жилой микрорайон и сопутствующую социальную инфраструктуру. Ведется подготовка документов для получения в минстрое разрешения на строительство комплекса, а также документов для выбора подрядной организации, которая начнет инженерную подготовку территории", - приводит пресс-служба слова первого заместителя гендиректора ВНХК Павла Кордюкова.

По данным пресс-службы, кроме прочих социальных объектов, на территории будущего микрорайона "Нефтяник" за счет местного и краевого бюджетов построят детский сад на 240 мест и школу на 440 мест.

Ранее сообщалось, что в конце февраля правительство РФ одобрило создание ТОР "Нефтехимический", якорным проектом которого станет ВНХК. Этот комплекс планируется построить в Партизанском районе в пади Елизарова на юге Приморья, предприятие будет выпускать моноэтиленгликоль, полиэтилен, полипропилен, а также ароматические углеводороды и этилбензол. В качестве сырья будет использоваться нефть, поступающая по нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан, большая часть продукции будет отправляться на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "Роснефть" - оператор проекта планирует строительство трех очередей: первая и вторая очереди должны быть введены в эксплуатацию в период до 2022 года - это НПЗ мощностью до 12,5 млн тонн нефти и нефтехимические мощности в 3,4 млн тонн сырья в год.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

 

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