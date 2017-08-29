Клиенты обанкротившегося туроператора Ted Travel начнут получать выплаты после 6 октября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Страховые выплаты клиентам туроператора Ted Travel (ООО "Терра"), который 24 августа объявил о прекращении деятельности, начнутся после 6 октября, сообщает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков.

Ответственность туроператора за неисполнение договора была застрахована в компаниях "Якорь" и "Инвестстрах".

"Эти две компании формируют реестр туристов, перед которыми туроператор не выполнил обязательства и которые не смогли выехать на отдых, им будет выплачиваться компенсация. Туристы могут обращаться в любую из этих компаний", - цитирует пресс-служба президента ВСС Игоря Юргенса. Реестр будет формироваться в течение 30 дней с момента прекращения деятельности туроператора, то есть до 26 сентября. Выплаты начнутся через 10 дней - после 6 октября, отмечается в сообщении.

Ответственность Ted Travel была застрахована на сумму 50 млн рублей. Если этих денег не хватит, "выплаты будут осуществляться пропорционально понесенным расходам туристов", сообщил Юргенс.